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Путин убежден, что Россия добьется прорыва
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Путин убежден, что Россия добьется прорыва 

РИА Новости 45 минут назад
РИА НОВОСТИ. ПУТИН: МЫ ОДНА МОЩНАЯ КОМАНДА, КОТОРОЙ ПО ПЛЕЧУ САМЫЕ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ, УБЕЖДЕН, ЧТО ДОБЬЕМСЯ ПРОРЫВА
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