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Зидан: «Победы заложены в ДНК „Реала“
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Зидан: «Победы заложены в ДНК „Реала“ 

Евро-футбол.Ру 52 минуты назад
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал свою работу в «королевском» клубе.
"Учитывая выдающуюся историю клуба, я понимал, что мы можем что-то выиграть. Победные традиции выгравированы в истории команды, заложены в генах. Я выиграл с ней много трофеев как игрок и думал, что могу выиграть что-то и как тренер. Хотя восемь трофеев за два года — это несколько больше, чем я рассчитывал. Но получилось всё именно так.
Мы берёмся за эту работу, чтобы пережить подобные эмоции, невероятные моменты. Пусть даже ради этих побед ты отдаёшь всего себя, прикладываешь максимум усилий. Важнее всего путь, что ты преодолеваешь. Что нам делать? Какие упражнения давать? Насколько настойчив я должен быть, чтобы команда добилась победы? Вот самые важные вопросы. Игра всегда может закончиться с любым результатом, но победы в любом случае заложены в ДНК этого клуба", — сказал французский тренер.
Зидан тренирует «галактикос» с января 2016 гола. С того времени «Реал» выиграл два раза подряд Лигу чемпионов.
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