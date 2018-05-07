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Школьники провели вахту памяти возле монумента воинам-землякам, павшим в Великой Отечественной войне
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Школьники провели вахту памяти возле монумента воинам-землякам, павшим в Великой Отечественной войне 

Коньково 46 минут назад
Фото: Коньково
Третьеклассники школы № 17 собрались сегодня возле монумента воинам-землякам, павшим в боях за свободу и независимость нашей родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., который находится возле Введенских прудов, чтобы провести вахту памяти.
Громко и с выражением прочитали ребята известные стихотворения о войне, после чего память павших в годы Великой Отечественной войны собравшиеся почтили минутой молчания. А затем кадеты-семиклассники возложили корзину с алыми гвоздиками к монументу и заступили на почетную вахту.
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