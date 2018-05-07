Школьники провели вахту памяти возле монумента воинам-землякам, павшим в Великой Отечественной войне

Третьеклассники школы № 17 собрались сегодня возле монумента воинам-землякам, павшим в боях за свободу и независимость нашей родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., который находится возле Введенских прудов, чтобы провести вахту памяти.

Громко и с выражением прочитали ребята известные стихотворения о войне, после чего память павших в годы Великой Отечественной войны собравшиеся почтили минутой молчания. А затем кадеты-семиклассники возложили корзину с алыми гвоздиками к монументу и заступили на почетную вахту.