Корпорации Тюменской области ищут технологии для запуска совместного пилота

Агентство инфраструктурного развития Тюменской области совместно с Тюменским технопарком проводят Битву стартапов, которая пройдет в рамках InnoWeek 2018.

Кто может принять участие в конкурсе:

компании с готовыми технологиями;

команды с идеей или прототипом инновационного продукта;

независимые участники с идеей инновационной технологии.

Что получат финалисты?

Возможность выступить перед инвесторами и крупными корпорациями, такими, как Microsoft , Cognitive Technologies, Group-IB, Газпром нефть , North Energy Ventures.

Общий призовой фонд в размере 10 миллионов рублей, который выделяется на запуск пилотов совместно с корпорациями.

Возможность попасть на недельную стажировку в Кремниевой Долине.

Какие направления интересны:

искусственный интеллект;

информационная безопасность;

интернет вещей;

дополненная и виртуальная реальность;

блокчейн и криптовалюты;

компьютерные игры.

Подать заявку можно до 18 мая. А уже 5 июня в Тюменском технопарке состоится финал конкурса.

Найти больше информации и подать заявку можно по ссылке rb.ru/innoweek