Корпорации Тюменской области ищут технологии для запуска совместного пилота 

Агентство инфраструктурного развития Тюменской области совместно с Тюменским технопарком проводят Битву стартапов, которая пройдет в рамках InnoWeek 2018.
Кто может принять участие в конкурсе:
компании с готовыми технологиями;
команды с идеей или прототипом инновационного продукта;
независимые участники с идеей инновационной технологии.
Что получат финалисты?
Возможность выступить перед инвесторами и крупными корпорациями, такими, как Microsoft, Cognitive Technologies, Group-IB, Газпром нефть, North Energy Ventures.
Общий призовой фонд в размере 10 миллионов рублей, который выделяется на запуск пилотов совместно с корпорациями.
Возможность попасть на недельную стажировку в Кремниевой Долине.
Какие направления интересны:
искусственный интеллект;
информационная безопасность;
интернет вещей;
дополненная и виртуальная реальность;
блокчейн и криптовалюты;
компьютерные игры.
Подать заявку можно до 18 мая. А уже 5 июня в Тюменском технопарке состоится финал конкурса.
Найти больше информации и подать заявку можно по ссылке rb.ru/innoweek