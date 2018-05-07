Ещё
В Чувашии прошли соревнования по мас-рестлингу в память трагически погибшего майора милиции Николая Поручикова
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Чувашии прошли соревнования по мас-рестлингу в память трагически погибшего майора милиции Николая Поручикова 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 48 минут назад
6 мая в Большекатрасьской средней школе Чебоксарского района прошел турнир по мас-рестлингу, посвященный майору милиции Николаю Поручикову, трагически погибшего при выполнении служебных обязанностей на территории Северо-Кавказского региона в апреле 2011 года.
В церемонии открытия турнира приняли участие представители МВД по Чувашской Республике, Общественного совета при ОМВД России по Чебоксарскому району, администрации Чебоксарского района, ветераны и сослуживцы Николая Поручикова, а также его родственники. Приветствуя юных спортсменов, начальник отдела морально-психологического обеспечения Игорь Иванов вручил грамоты и благодарности организаторам соревнования, поблагодарив их за ежегодную организацию мероприятия в честь погибшего сотрудника милиции.
Спортивный турнир, в котором участвуют школьники из образовательных учреждений Чувашии, проходит пятый год подряд. На этот раз в нем приняли участие около 90 школьников из учебных заведений со всей Чувашии. По результатам турнира лучшими в командном зачете стали учащиеся Чебоксарского района: первое место у спортсменовСиньял-Покровской средней школы, второе место досталось команде Большекатрасьской средней школы, а третье место завоевали воспитанники Ишакской средней школы.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Благовещенске в преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 150 молодых сотрудников полиции приняли Присягу Сотрудники Госавтоинспекции провели IV-ый Региональный этап Всероссийского конкурса отрядов ЮИД «Безопасное колесо» В Пскове для детей прошел Урок мужества
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Армяне открестились от Медведевой101
Трагедия Фергюсона. Врачи оценили оценили шансы на спасение8
На что Медведева променяет Россию8
«Изменщицу» Медведеву гонят из России309
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера83
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:25
Трагедия Фергюсона. Врачи оценили оценили шансы на спасение
Футбол
04:12
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой
Фигурное катание
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
00:14
«Изменщицу» Медведеву гонят из России
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение