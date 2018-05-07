В Чувашии прошли соревнования по мас-рестлингу в память трагически погибшего майора милиции Николая Поручикова

6 мая в Большекатрасьской средней школе Чебоксарского района прошел турнир по мас-рестлингу, посвященный майору милиции Николаю Поручикову, трагически погибшего при выполнении служебных обязанностей на территории Северо-Кавказского региона в апреле 2011 года.

В церемонии открытия турнира приняли участие представители МВД по Чувашской Республике, Общественного совета при ОМВД России по Чебоксарскому району, администрации Чебоксарского района, ветераны и сослуживцы Николая Поручикова, а также его родственники. Приветствуя юных спортсменов, начальник отдела морально-психологического обеспечения Игорь Иванов вручил грамоты и благодарности организаторам соревнования, поблагодарив их за ежегодную организацию мероприятия в честь погибшего сотрудника милиции.

Спортивный турнир, в котором участвуют школьники из образовательных учреждений Чувашии, проходит пятый год подряд. На этот раз в нем приняли участие около 90 школьников из учебных заведений со всей Чувашии. По результатам турнира лучшими в командном зачете стали учащиеся Чебоксарского района: первое место у спортсменовСиньял-Покровской средней школы, второе место досталось команде Большекатрасьской средней школы, а третье место завоевали воспитанники Ишакской средней школы.