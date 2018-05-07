РФС ввел запрет на регистрацию новых футболистов «Тосно»

ТАСС , 7 мая. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) ввела запрет на регистрацию новых игроков клуба «Тосно» из Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Палата удовлетворила заявление московского ЦСКА о взыскании с «Тосно» задолженности по контракту полузащитника Александра Макарова , который в феврале на правах аренды перешел в клуб из Ленинградской области. «Тосно» будет обязан выплатить сумму в полном объеме, а также пеню за задержку задолженности.

Запрет на регистрацию игроков введен на неопределенный срок и может быть снят палатой РФС после заявления «Тосно» в случае выполнения обязательств перед ЦСКА.