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РФС ввел запрет на регистрацию новых футболистов «Тосно»
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РФС ввел запрет на регистрацию новых футболистов «Тосно» 

ТАСС 28 минут назад
ТАСС, 7 мая. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) ввела запрет на регистрацию новых игроков клуба «Тосно» из Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Палата удовлетворила заявление московского ЦСКА о взыскании с «Тосно» задолженности по контракту полузащитника Александра Макарова, который в феврале на правах аренды перешел в клуб из Ленинградской области. «Тосно» будет обязан выплатить сумму в полном объеме, а также пеню за задержку задолженности.
Запрет на регистрацию игроков введен на неопределенный срок и может быть снят палатой РФС после заявления «Тосно» в случае выполнения обязательств перед ЦСКА.
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