В «Тосно» прокомментировали запрет на регистрастрацию новых игроков 

Генеральный директор футбольного клуба «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал о запрете со стороны Российского футбольного союза (РФС) на регистрацию новых игроков команды, сообщает «Спорт-Экспресс».
"Мы пока готовимся к финалу Кубка России. Пока в клубе нет плана по разрешению ситуации с долгами. Займемся этим позже", — заявил директор клуба.
6 мая палата РФС запретила «Тосно» регистрировать новых футболистов из-за задолженности клуба перед ЦСКА.
Руководство команды из Ленинградской области не выполнило обязательства по аренде подопечного армейцев Александра Макарова.
Также невыплаченными остаются зарплаты игроков Александра Буйволова и Рустема Мухаметшина.
9 мая «Тосно» сыграет в финальном матче розыгрыша Кубка России с курским «Авангардом».
Ранее сообщалось, что на финал Кубка России по футболу реализовано 40 тысяч бесплатных билетов.