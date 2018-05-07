В «Тосно» прокомментировали запрет на регистрастрацию новых игроков

"Мы пока готовимся к финалу Кубка России. Пока в клубе нет плана по разрешению ситуации с долгами. Займемся этим позже", — заявил директор клуба.

6 мая палата РФС запретила «Тосно» регистрировать новых футболистов из-за задолженности клуба перед ЦСКА.

Руководство команды из Ленинградской области не выполнило обязательства по аренде подопечного армейцев Александра Макарова

Также невыплаченными остаются зарплаты игроков Александра Буйволова и Рустема Мухаметшина

9 мая «Тосно» сыграет в финальном матче розыгрыша Кубка России с курским «Авангардом».

Ранее сообщалось, что на финал Кубка России по футболу реализовано 40 тысяч бесплатных билетов.