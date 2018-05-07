Московский планетарий разработал экскурсии на английском языке к ЧМ-2018

Московский планетарий разработал экскурсии на английском языке, чтобы принимать иностранных гостей в период проведения чемпионата мира по футболу-2018. Об этом сообщили в пресс-службе планетария.

«Московский планетарий готовится к приему иностранных гостей в период проведения чемпионата мира по футболу. Специально были разработаны экскурсии на английском языке разной продолжительности», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, в планетарии предупредили, что о заказе экскурсии необходимо позаботиться за 14 дней до даты посещения. «Гостям предложат посетить: основную программу — классический музей и просмотр звездного неба на куполе, интерактивную экскурсию в музее „Лунариум“ или программу МАКСИ с посещением всех музеев, просмотром звездного неба и фильма в 4D кинотеатре», — добавили в пресс-службе.

Чемпионат мира по футболу 2018 г. состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 г. Мундиаль пройдет на 12 стадионах в 11 городах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.