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Капелло назвал двух наиболее достойных игроков, не получивших «Золотой мяч»
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Капелло назвал двух наиболее достойных игроков, не получивших «Золотой мяч» 

Soccer News 37 минут назад
Фото: Soccer News
«Паоло Мальдини и Андрес Иньеста — это два игрока, которые должны были получить „Золотой мяч“, как никто другой, но так и не выиграли его. Они оба сделали достаточно, чтобы получить эту награду», — приводит слова 71-летнего специалиста sport.es.
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