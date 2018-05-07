Спортивный директор «Барселоны» Брайда опроверг информацию о возвращении в «Милан»

Спортивный директор «Барселоны» Ариедо Брайда прокомментировал информацию о том, что он может вернуться в «Милан». Функционер отметил, что она не соответствует действительности.

— Возвращение в «Милан»? Мне хорошо здесь, в «Барселоне». «Милан» в моем сердце, — цитирует директора Football Italia. — После 27 лет в клубе это нормально. Когда «Милан» выигрывает, я рад. Когда нет — я веду себя немного как болельщик. Пусть все идет своим чередом. Я желаю «Милану» всего наилучшего и надеюсь, что они вернутся туда, где должны быть. Это большой клуб, один из крупнейших брендов в мире.

72-летний спортивный директор «Барселоны» работал в «Милане» с 1986 по 2013 год.