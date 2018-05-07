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Названы победители последнего литературного турнира «Библиотека открывает таланты»
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Названы победители последнего литературного турнира «Библиотека открывает таланты» 

Волга Ньюс 35 минут назад
Турнир традиционно проводил Центр поддержки и развития чтения библиотеки при участии Самарской областной организации молодых литераторов.
Принцип проведения полуфинала и финала конкурса в 2018 г. строился по олимпийской системе. В полуфинале сразились 10 участников, прошедшие отборочные туры в 2018 г., и 10 финалистов предыдущих лет. По итогам выступлений жюри отбирало лучших для участия в финале.
По результатам финала конкурса Гран-при — сертификат на издание собственной книги стихов тиражом 300 экземпляров — получил Александр Лошкарев (Липецк); II место и приз зрительских симпатий — Ирина Мишутина (Самара); на III месте — Дарья Фролова и Алина Масалимова (Самара). Сертификаты на участие во Всероссийском литературном фестивале им. Михаила Анищенко, который состоится осенью, получили Александр Лошкарев и Александра Марченко (Москва).
Юбилейный, десятый конкурс «Библиотека открывает таланты» стал последним.
"Десять лет — большой срок для такого проекта. Из областного он превратился в межрегиональный. В нем чаще стали побеждать участники из других регионов, и это способствовало эффективному обмену литературным опытом. Мы открыли массу уникальных авторов и помогли им издать книги. За весь срок существования турнира через него прошли более 2 000 поэтов от 14 до 27 лет. И дело не только в количестве людей, но и в качестве самих стихов, в уровне поэзии в целом, — рассказывает Софья Сыромятникова, руководитель Центра поддержки и развития чтения. — Надеюсь, интерес к поэзии со временем будет только расти. В следующем году мы обещаем вас удивить совершенно новым форматом литературного состязания".
Волга Ньюс: последние новости
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