Питерские поисковики обнаружили останки уроженца Курской области

Сотрудники отряда нашли и медаль «За отвагу», принадлежавшую красноармейцу

По данным поисковиков, останки они обнаружили в апреле в Кировском районе Ленинградской области. По номеру медали удалось установить, что погибший — уроженец Курской области лейтенант Атанов Михаил Павлович, 1918 года рождения. Сообщается, что он родился в Ивидяновском районе, деревне Сухолотино. Призван в июле 1941 г. Сталинским РВК г. Москвы, погиб в бою 18.07.1943 г. Числится перезахороненным на в/м «Новая Малукса». В донесениях указан родственник: отец Буканов Пётр Алексеевич. Контактный телефон для родственников погибшего: 89990275330.