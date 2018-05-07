Ещё
В Грозном открыли гостиницу, в которой во время ЧМ-2018 разместится сборная Египта
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Грозном открыли гостиницу, в которой во время ЧМ-2018 разместится сборная Египта 

«Это Кавказ» 31 минуту назад
В столице Чечни открыли пятизвездочный отель The Local, который примет сборную Египта во время чемпионата мира по футболу.
Первыми гостями нового отеля станут футболисты, тренерский состав и другой персонал сборной Египта. Всего в отеле The Local 130 апартаментов, пока открыты только 90, каждый из которых уже забронирован египетской делегацией.
«В зависимости от дня у футболистов разные требования: во время матча — одни, во время тренировок — другие. Есть даже требования, как именно будет оформлена комната, но мы не можем пока об этом говорить. У команды своя диета, рацион и повар. В плане кухни главным моментом для них была халяльная еда, но с этим проблем нет, так как регион мусульманский», — рассказал ТАСС менеджер гостиницы Тадж Эддин Султан, отметив, что футболистов ожидают 8 или 9 июня.
Отель расположен в 10 километрах от аэропорта Грозного и двух минутах пешей ходьбы от стадиона «Ахмат Арена». В нем есть ресторан, бассейн, парковка на 500 мест, теннисный корт, спа-центр и несколько конференц-залов.
Гостиничный комплекс в Грозном был построен компанией из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Trojan Holding. Стоимость возведения объекта составила 1,8 миллиарда рублей.
«Это Кавказ»: последние новости
Третий день чемпионата Европы по борьбе принес сборной России еще пять медалей Президент «Анжи» дисквалифицирован на четыре матча за матерную ругань В Кисловодске открыли тренировочную площадку к ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Армяне открестились от Медведевой101
Трагедия Фергюсона. Врачи оценили оценили шансы на спасение8
На что Медведева променяет Россию7
«Изменщицу» Медведеву гонят из России309
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера83
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:25
Трагедия Фергюсона. Врачи оценили оценили шансы на спасение
Футбол
04:12
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой
Фигурное катание
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
00:14
«Изменщицу» Медведеву гонят из России
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение