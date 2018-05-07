В Грозном открыли гостиницу, в которой во время ЧМ-2018 разместится сборная Египта

В столице Чечни открыли пятизвездочный отель The Local, который примет сборную Египта во время чемпионата мира по футболу.

Первыми гостями нового отеля станут футболисты, тренерский состав и другой персонал сборной Египта. Всего в отеле The Local 130 апартаментов, пока открыты только 90, каждый из которых уже забронирован египетской делегацией.

«В зависимости от дня у футболистов разные требования: во время матча — одни, во время тренировок — другие. Есть даже требования, как именно будет оформлена комната, но мы не можем пока об этом говорить. У команды своя диета, рацион и повар. В плане кухни главным моментом для них была халяльная еда, но с этим проблем нет, так как регион мусульманский», — рассказал ТАСС менеджер гостиницы Тадж Эддин Султан, отметив, что футболистов ожидают 8 или 9 июня.

Отель расположен в 10 километрах от аэропорта Грозного и двух минутах пешей ходьбы от стадиона «Ахмат Арена». В нем есть ресторан, бассейн, парковка на 500 мест, теннисный корт, спа-центр и несколько конференц-залов.

Гостиничный комплекс в Грозном был построен компанией из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Trojan Holding. Стоимость возведения объекта составила 1,8 миллиарда рублей.