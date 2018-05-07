В Бабушкинском прошла спартакиада «Спорт для всех»

Шестой чемпионат Бабушкинского района по мини-футболу в рамках спартакиады «Спорт для всех» стартовал 3 мая на межшкольном стадионе по адресу ул. Коминтерна, д.4, корп. 1. Организатором турнира выступил ГБУ «Спортивно-досуговый центр „Брэк“. Об этом сообщила директор центра Марина Алексашкина.

— Игры будут проходить каждый четверг в 19.00 до 14-го июня 2018 г. В чемпионате приняли участие следующие любительские команды: „Фаворит“, „Макеты“, „Союз“, „Опера“, — отметила Алексашкина.

Результаты первой игры: „Фаворит“ 3:3 Макеты; „Союз“ 5:4 „Опера“. (то)