Кубок FIFA покажут жителям Самары на площади Куйбышева

В воскресенье, 13 мая, в Самару привезут кубок FIFA. Именно эту награду получит победитель чемпионата мира по футболу, который пройдет этим летом в России.

— Церемония приветствия пройдет на площади Куйбышева. Начало в 11:30. После здесь пройдет юнифайд-матч, который объединит в одну команду атлетов с особенностями развития, профессиональных футболистов, первых лиц региона и партнеров FIFA, — сообщили в правительстве Самарской области.

Кубок будет находиться на площади Куйбышева 13 и 14 мая в специальном шатре. Посмотреть на него сможет любой желающий. Также 14 мая трофей привезут в школу № 6, а 15 мая — на открытие городского этапа детско-юношеских соревнований по футболу «Кожаный мяч».

Тур кубка FIFA стартовал 9 сентября 2017 года в Москве. До декабря маршрут проходил по территории России, после чего кубок отправили в путешествие по 50 странам на 6 континентах. В мае его вернут в страну — хозяйку турнира.

Самара станет четвертой остановкой в маршруте тура после Владивостока, Новосибирска и Екатеринбурга. Затем легендарный трофей посетит еще 5 российских городов: Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москву.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля. Самара примет шесть матчей. Игры группового этапа пройдут 17, 21, 25 и 28 июня. Матч 1/8 финала запланирован на 2 июля, четвертьфинал — на 7 июля 2018 года. Кто сразится на поле «Самара Арены», узнаете, почитав наш онлайн-репортаж с последней жеребьевки.