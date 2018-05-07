В Приволжске завершился волейбольный турнир в рамках межрегионального фестиваля спорта «Грани»

Соревнования по волейболу в рамках Межрегионального фестиваля спорта и художественного творчества «Грани», посвященного памяти Алексея Гвоздева, прошли в минувшие выходные в Приволжске. В соревнованиях приняли участие команды из Иванова, Кинешмы, Шуи, Вичуги, Родниковского, Приволжского, Южского, Пучежского и Кинешемского районов в возрасте от 10 до 18 лет.

Среди юношей 2000-2001 годов рождения не было равных команде города Иваново. Вторую строчку заняла команда города Родники, переиграв юношей из города Наволоки. У девушек в этой возрастной категории первыми также оказались представители областного центра. Второе место заняла команда города Пучеж. Замкнули тройку призеров представительницы Приволжска.

В возрастной категории 2002-2003 годов рождения у юношей первое место заняла команда из города Иваново. Вторыми стали юноши из Родников, а треть место досталось команде из Южи. У девушек 2002-2003 годов рождения, очень интересная борьба в финале развернулась среди команд из города Иваново и Шуя. В очном противостоянии сильнее оказались ивановские волейболистки. Третье место заняла команда из Кинешмы.

В возрастной группе 2004-2005 годов рождения первое место досталось волейболистам из Иваново. Вторыми стали хозяева турнира — приволжские спортсмены, а замкнули тройку юноши из города Родники. Среди юношей 2006-2007 годов рождения первыми стали спортсмены из города Наволоки, второе и третье место поделили волейболисты из Иваново: команды «Иваново-1» и «Иваново-2».