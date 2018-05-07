Экс-полузащитник «Арсенала»: Пригласил бы Артету хотя бы потому, что он работает с Гвардиолой

Напомним, ранее Арсен Венгер объявил об уходе из клуба по окончании сезона. Согласно СМИ, среди претендентов числятся Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Луис Энрике (экс-наставник «Барселоны») и Микель Артета, который работает в тренерском штабе «Манчестер Сити».

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"Это сложный вопрос, потому что командой долгое время руководил один человек. Он проделал огромную работу. Конечно, последние несколько лет «Арсенал» остается без титулов, но Венгер привил команде менталитет победителя. С этим не поспоришь.

Лично я считаю, что «Арсенал» ждет новая эра, но это случится только с молодым тренером, у которого есть своя философия игры. Мне сложно рассуждать на эту тему. Слышал, что клуб интересуется Аллегри. Да, у него есть опыт. То же самое касается Луиса Энрике, но будь я в руководстве, пригласил бы Микеля Артету, хотя бы потому, что он работал с Гвардиолой. К тому же, у него есть характер, он играл за «Арсенал». В любом случае, время покажет. Но достойных кандидатов на замену Венгера хватает", — приводит слова Джуру Goal.