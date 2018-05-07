Сотрудники RT делятся воспоминаниями о родственниках — героях Второй мировой

В преддверии 9 мая сотрудники RT делятся воспоминаниями о своих родственниках, которые трудились ради общей Победы и делали всё для спасения Родины от фашистских захватчиков.