Акаев: игра между «Анжи» и «Ахматом» была бескомпромиссной

Старший тренер «Анжи» Арсен Акаев прокомментировал поражение в матче 29-го тура чемпионата России с «Ахматом» (0:2).

«Не хватило голов с нашей стороны. «Ахмат» те немногочисленные моменты, которые у него были, реализовал, а нам не удалось. Мы, как и «Ахмат», оказались прижаты к стенке перед сегодняшней игрой. Обеим командам нужны были очки, а нам они нужны давно.

Игра с первой до последней минуты была бескомпромиссной. В первом тайме не хватало скоростей, мы играли медленно, а во втором постарались упростить за счёт передач на фланг и подач. Не хватало последнего штриха, завершающего удара, хотя у нас в атаке играют рослые ребята.

Остаётся один тур, и нам нужно готовиться к нему. Мы прекрасно понимаем, что играть будем с ЦСКА. У нас нет другого выхода, кроме как ехать в Москву, играть и набирать очки. Думаю, ребята сами всё прекрасно понимают, должным образом подготовимся. Надеемся, что всё-таки попадём в стыки», — сказал Акаев ф эфире телеканала «Футбол 2».