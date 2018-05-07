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ЦСКА на длительный срок потерял своего хавбека
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ЦСКА на длительный срок потерял своего хавбека 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Московский ЦСКА на длительный срок из-за полученной травмы потерял своего полузащитника Константина Кучаева.
"Сегодня утром полузащитник ПФК ЦСКА Константин Кучаев, получивший травму колена в домашнем матче с тульским «Арсеналом», прошел обследование. Оно подтвердило первоначальный диагноз — полный разрыв крестообразной связки левого колена. В ближайшее время игроку предстоит операция. Желаем Косте скорейшего восстановления и возвращения в строй!", — сказано в сообщении на официальном сайте армейцев.
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