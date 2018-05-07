В World of Tanks добавили крупномасштабные сражения

Команда разработчиков танкового экшена World of Tanks выпустила новое обновление с ивентовым режимом «Линия фронта». Режим представляет собой битву с участием до 60-ти танков VIII уровня на одном поле боя, размером в 9 квадратных километров. По задумке, 30 танков с одной стороны, должны прорвать оборону из 30-ти танков с другой и уничтожить три из пяти крупнокалиберных орудий. Прочность одного составляет 3500 единиц.

Прорывать оборону предстоит постепенно, ступая через сектора, каждый из которых имеет свою базу. Их необходимо захватить, чтобы пройти дальше. В среднем, бои длятся по 12 минут, но могут быть продлены на 3 минуты при нахождении в зоне захвата базы. Если танк был убит или повреждён, то у него есть возможность воскреснуть один раз и починиться на точках ремонта.

Также на карте можно найти припасы со снаряжением и применять боевые резервы. Резервы выбираются перед началом боя, для каждого вида техники их количество индивидуально. Они представляют собой авиа удары, артобстрелы и так далее. Стоит отметить, что задеть артобстрелом дружественный танк нельзя, на карте отключён огонь по своим.

Кроме всего прочего, в игре появится множество новых наград, механик и стилей. Полный список опубликован на официальном сайте. Ниже вы можете видеть ролик, рассказывающий о Линии фронта.