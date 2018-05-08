Всероссийские соревнования «Российский Азимут» пройдут в Иркутске 19 мая

Об этом сообщат в Министерстве спорта Иркутской области.

Организаторы ожидают увидеть на трассе соревнований более 600 участников. Соревнования «Российский Азимут — 2018» проводятся в личном зачете по следующим возрастным категориям: мальчики и девочки от 14 до 15 лет и дети 12 лет и младше, юноши и девушки 15-16 лет и 17-18лет, юниоры и юниорки 19 -20 лет, мужчины и женщины от 21 до 34 лет, от 35 до 54 и от 55 лет и старше. Соревнования проводятся с общего старта в каждой возрастной категории по дисциплине «кросс-выбор».

С 17 мая начнёт работать комиссия по допуску на соревнование. Допуск выдавать будут в течении двух дней с 11:00 до 18:00 по адресу: Иркутск, б. Постышева, 20, каб. №4. Вместе с именной заявкой на участие, спортсмен должен предоставить в комиссию по допуску документ удостоверяющий личность, полис ОМС, справку от врача о допуске к соревнованиям, договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.

Подробную информацию о регистрации участников и проведении соревнований можно узнать по телефону: (3952) 33-64-79.