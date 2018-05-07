Ещё
Задай вопрос автору Escape From Tarkov
Далее:
Читайте также:
Ещё

Задай вопрос автору Escape From Tarkov 

GameGuru 2 часа назад
Всем чики-брики! Во вторник 8 мая в 18:00 на нашем твич-канале мы будем играть в Escape From Tarkov вместе с руководителем студии Battlestate Games Никитой Буяновым. Если вы являетесь заядлым игроком в EFT, любите хардкорные шутеры или просто атмосферу отечественного постапокалипсиса, у вас есть уникальная возможность задать ему все интересующие вас вопросы! Можете оставлять их в комментариях под этой новостью или приходите на стрим и спросите лично. До встречи в Таркове, бойцы!
Ссылки на наши каналы:
Twitch: https://www.twitch.tv/gameguruliveGoodGame: https://goodgame.ru/channel/GG-Live/YouTube: https://www.youtube.com/user/gameguruvideoCyberGame: https://cybergame.tv/GameGuruLive/
GameGuru: последние новости
FIFA 18 получит бесплатное обновление посвященное Чемпионату Мира Прошла жеребьевка групповой стадии Overwatch World Cup Слухи: Тайландский майнор от GESC по Dota 2 не состоится
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кабаева дала откровенное интервью95
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера88
На что Медведева променяет Россию25
Трагедия Фергюсона. Врачи оценили шансы на спасение9
«Изменщицу» Медведеву гонят из России331
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Кабаева дала откровенное интервью
Летние виды спорта
00:43
На что Медведева променяет Россию
Фигурное катание
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:25
Трагедия Фергюсона. Врачи оценили шансы на спасение
Футбол
04:12
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой
Фигурное катание
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
00:14
«Изменщицу» Медведеву гонят из России
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение