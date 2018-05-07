Задай вопрос автору Escape From Tarkov

Всем чики-брики! Во вторник 8 мая в 18:00 на нашем твич-канале мы будем играть в Escape From Tarkov вместе с руководителем студии Battlestate Games Никитой Буяновым. Если вы являетесь заядлым игроком в EFT, любите хардкорные шутеры или просто атмосферу отечественного постапокалипсиса, у вас есть уникальная возможность задать ему все интересующие вас вопросы! Можете оставлять их в комментариях под этой новостью или приходите на стрим и спросите лично. До встречи в Таркове, бойцы!

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