За 7 кг наркотиков оренбуржца посадят на 7 лет

Оренбургский районный суд вынес обвинительный приговор местному жителю за хранение и распространение наркотиков в особо крупном размере.

Суд согласился с обвинениями прокурора и признал мужчину виновным в совершении преступления.

По сообщению Уральской транспортной прокуратуры, в январе этого года полицейские провели осмотр кладбища в селе Нижняя Павловка Оренбургского района. В результате на его территории нашли и изъяли более 7 кг наркотических веществ, которые подсудимый хранил с целью сбыта в Оренбурге и в поездах, проезжающих по области.