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За 7 кг наркотиков оренбуржца посадят на 7 лет
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За 7 кг наркотиков оренбуржца посадят на 7 лет 

ProOren 18 минут назад
Оренбургский районный суд вынес обвинительный приговор местному жителю за хранение и распространение наркотиков в особо крупном размере.
Суд согласился с обвинениями прокурора и признал мужчину виновным в совершении преступления.
По сообщению Уральской транспортной прокуратуры, в январе этого года полицейские провели осмотр кладбища в селе Нижняя Павловка Оренбургского района. В результате на его территории нашли и изъяли более 7 кг наркотических веществ, которые подсудимый хранил с целью сбыта в Оренбурге и в поездах, проезжающих по области.
Суд признал мужчину виновным в преступлении и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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