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Ученики школы № 1205 приняли участие в слете военно-патриотических клубов Москвы
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Ученики школы № 1205 приняли участие в слете военно-патриотических клубов Москвы 

Мои Черемушки 2 часа назад
Фото: Мои Черемушки
Слёт военно-патриотических клубов Москвы по военно-прикладным видам спорта проходил на базе детского оздоровительного лагеря «Патриот».
Военно-патриотический «Единство» уже в десятый раз представлял школу № 1205. В первый день наша команда приняла участие в трёх этапах: «стрелковый поединок», бег на 100 метров и «Ратные страницы истории». К сожалению, в отличие от февральского выезда, ребятам не удалось в первый же день показать свои способности. На второй день мальчишки и девчонки сдавали кросс на 2 километра, комплексные силовые упражнения и приняли участие в конкурсе «Статен в строю — силён в бою». В третий день ребята вполне успешно метали гранаты на дальность и приняли участие в сложнейшей игре на местности «Вперёд юнармейцы». Тактическая игра на местности включала в себя следующие этапы: «Представление амуниции», «Прохождение полосы препятствий», «Перенос патронных ящиков», «Спуск и подъём по канату», «Разборка\сборка АК-74», «Оказание первой медицинской помощи», «Действия разведчика-наблюдателя», «Стрельба из пневматической винтовки и метание ножей», «Мышеловка», «Метание гранаты на точность», «Разминирование минного поля», «Топография», «Постановка полевого лагеря». Мальчишки и девчонки из школы № 2105 прошли пятикилометровый отрезок пути с минимальными ошибками, но при этом времени затратили много, более часа. По итогам слёта, ребята заняли 16 место.
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