В Зеленограде открылись пункты проката велосипедов, веломобилей и гироскутеров

На площади Юности, на Центральной площади у Культурного центра «Зеленоград» и на Школьном озере открылись пункты проката детских веломобилей, гироскутеров, велосипедных автомобилей, а также пони, лошадок и других «средств передвижения» для малышей. А в ФОК «Савелки» и ФОК «Радуга» можно взять в аренду взрослые велосипеды.

Велосипеды

Взрослый велопрокат заработал в городских физкультурно-оздоровительных комплексах «Савелки» (Озерная аллея, д. 2) и «Радуга» (474-й проезд, д. 3, стр. 1). Стоимость услуги составляет 150 рублей первый час, по 50 рублей — каждый последующий час, а на сутки велосипед можно взять за 400 рублей. В качестве залога принимаются 5 тысяч рублей либо водительское удостоверение за каждый велосипед в отдельности. Также для заключения договора потребуется оригинал паспорта. Администраторы комплексов рекомендуют предварительно позвонить и бронировать велосипеды в связи с высокой востребованностью услуги — ФОК «Савелки»: 8 (499) 735-41-20, ФОК «Радуга»: 8 (499) 710-77-30.

Веломобили и гироскутеры

Найти в Зеленограде детский прокат веломобилей и гироскутеров можно на площади Юности, на Центральной площади и на берегу Школьного озера.

На площади Юности заработал прокат веломобилей, квадрациклов, а для малышей — лошадок, пони, белого мини-BMW и даже единорога.

— Это проект по прокату, но сделали мы его вместе с друзьями впятером. В первую очередь, чтобы создать комфортную спортивную и развлекательную среду для жителей и гостей нашего города в самом центре города после реконструкции площади Юности. Прокат — по адекватным и приемлемым ценам, людям со льготами мы предоставляем скидки от 50 до 100%.

Прокат располагается рядом с кинотеатром «Электрон».

Стоимость проката: 200 рублей за 10 минут на любой вид транспорта. В ассортименте: веломобиль, поницикл, квадроцикл, гиродрифт, гироскутер, электромобиль.

На Центральной площади детский прокат организует КЦ «Зеленоград» на верхней площадке каскада фонтанов, под стенами культурного учреждения. Прокат работает ежедневно с 11.00 до 21.00.

Стоимость услуг:

— прогулка на веломобиле mini для детей от 3 до 7 лет — 150 рублей за 15 минут;

— прогулка на 1-местном веломобиле для детей от 7 лет — 200 рублей за 15 минут;

— прогулка на 2-местном веломобиле для детей от 7 лет — 300 рублей за 15 минут;

— гироскутер для детей от 7 лет — 250 рублей за 10 минут, 500 рублей за 30 минут, 800 рублей за 60 минут.

Оплата возможна как на месте, так и банковскими картами в кассе КЦ «Зеленоград». Справки по телефону 8 (499) 734-31-71.

Прокат на территории Озеропарка на берегу Школьного озера организует Культурный центр «Доброволец». Ребята здесь могут покататься по автогородку со знаками дорожного движения, пешеходными зебрами, макетами зданий, подземными переходами. График работы: будни — с 15.00 до 19.00, выходные дни — с 10.00 до 19.00, обед — с 14.00 до 15.00.

Стоимость услуг:

— прокат веломобиля — 150 рублей за 15 минут;

— прокат электромобиля — 150 рублей за 10 минут;

— прокат педального автомобиля — 150 рублей за 15 минут;

— прокат велосипеда — 150 рублей за 30 минут;

— игровой комплекс (батут) — 150 рублей за 15 минут;

— игровой и спортивный инвентарь — 100 рублей за 60 минут.