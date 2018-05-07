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Собачья упряжка на траве: в Беларуси прошел «Весенний Драйленд» (ФОТО)
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Собачья упряжка на траве: в Беларуси прошел «Весенний Драйленд» (ФОТО) 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
VI Международные соревнования по бесснежным видам ездового спорта «Весенний Драйленд 2018» прошли в эти выходные в деревне Вязынка Минской области. Одним из самых зрелищных этапов состязаний был байкджоринг — гонка на велосипедах с использованием собачьей упряжки. Также болельщики смогли вживую увидеть состязания по каникроссу — бегу на дистанцию до 3,5 км, в котором спортсмен должен преодолевать дистанцию вместе с собакой. В них участвовали не только взрослые, но и дети в возрасте от пяти лет. Фотокорреспондент «МИР 24» Анна Тимошенко убедилась в зрелищности соревнований. Следующий «Весенний Драйленд» традиционно намечен на предстоящую осень.
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