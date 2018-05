Вы только посмотрите на эту инаугурационную фотографию!

Almost everyone in this inauguration picture has that classic Moscow cashier «no I certainly can’t change that 1000 rouble note» grimace pic.twitter.com/74K6qgl27U

— Shaun Walker (@shaunwalker7) May 7, 2018

​Почти у всех на этой инаугурационной фотографии на лице — та классическая московская гримаса кассиров «Нет, я, конечно, не могу разменять эту 1000 рублевую купюру»