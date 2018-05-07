Немецкая оппозиция выступает против миграционной политики Берлина

«Зелёные» и Свободная демократическая партия Германии заявили о недопустимости прекращения оказания широкомасштабной помощи третьим странам, если они не содействуют в вопросах организации процесса депортации беженцев, сообщают немецкие СМИ.

Оппозиция в бундестаге подвергла резкой критике официальную позицию страны по вопросу репатриации мигрантов после того, как представители правящих партий, премьер-министр Саксонии Майкл Кречмер (ХДС) и министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн (ХСС) потребовали прекратить оказание помощи Марокко и Тунису, если те будут и дальше блокировать принудительную или добровольную депортацию беженцев.

«К сожалению, джентльмены Херрманн и Кречмер до сих пор не поняли, что таким образом нельзя выстраивать международные отношения, — заявила лидер партии «Зелёных» Катрин Геринг-Эккардт. — Решение вопросов, связанных с проблемой глобальной миграции, возможно только благодаря сотрудничеству на международной арене, а также приложению усилий для достижения большего взаимопонимания со странами другой культуры, имеющими несколько иной исторический опыт».

Свободная демократическая партия Германии, в свою очередь, поддержала «Зелёных», отметив, что Берлин своими ожесточениями в данной области наступает сам себе на горло. Там считают недопустимым обострять отношения со странами, нуждающимися в полноценной поддержке.

«Требование о сокращении помощи при одновременном желании стимулировать развитие само по себе является противоречием, — сказал один из лидеров партии Стефан Томаэ. — Политика федерального правительства в данной области должна быть направлена не на ограничение, а на укрепление слабых экономик. Сокращение финансирования лишь приведёт к усилению миграции по всему миру».

Оппозиция сходится во мнении, что самой главной целью Берлина необходимо сделать создание благоприятных условий для того, чтобы люди не покидали свою родину, а достичь этого удастся только через предоставление целевой помощи, которая значительно улучшит условия жизни.