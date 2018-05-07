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Драчев, Майгуров и Алексашин подали заявки на пост президента Союза биатлонистов России
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Драчев, Майгуров и Алексашин подали заявки на пост президента Союза биатлонистов России 

ТАСС 1 час назад
Фото: News.ru
ТАСС, 7 мая. Владимир Драчев, Виктор Майгуров и Дмитрий Алексашин подали документу для участия в выборах на пост президента Союза биатлонистов России (СБР). Об этом сообщает пресс-служба организации.
Выборы состоятся 18 мая 2018 года в Тюмени.
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