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ФИФА наказала российский футбол за расизм
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ФИФА наказала российский футбол за расизм 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) оштрафовал Российский футбольный союз (РФС) за расистские выкрики болельщиков во время товарищеского матча между сборными России и Франции. Об этом сообщается на сайте организации.
По информации пресс-службы, сумма штрафа, наложенного на РФС, составит 30 тысяч швейцарских франков (29 тысяч долларов). В федерации отметили, что расистские кричалки позволили себе лишь несколько россиян.
Матч между сборными России и Франции состоялся в Санкт-Петербурге 27 марта. Встреча завершилась победой французов со счетом 3:1. Один из мячей забил Поль Погба. Единственным мячом в составе сборной России отметился нападающий Федор Смолов. После матча фотограф AFP заявил, что российские болельщики позволили себе расистские выкрики в адрес французских футболистов Погба и Усмана Дембеле.
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