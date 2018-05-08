ФИФА наказала российский футбол за расизм

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) оштрафовал Российский футбольный союз (РФС) за расистские выкрики болельщиков во время товарищеского матча между сборными России и Франции. Об этом сообщается на сайте организации.

По информации пресс-службы, сумма штрафа, наложенного на РФС, составит 30 тысяч швейцарских франков (29 тысяч долларов). В федерации отметили, что расистские кричалки позволили себе лишь несколько россиян.