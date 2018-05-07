СМИ: Мората согласился вернуться в «Ювентус»

Форвард «Челси» Альваро Мората может вновь стать игроком «Ювентуса». Клубы пока не достигли договоренности по этому поводу.

Как сообщает juvefc.com со ссылкой на информацию телеканала RAI, испанец дал согласие на переход. Теперь руководству чемпиона Италии осталось убедить клуб, где работает его бывший главный тренер Антонио Конте.

Также сообщается, что «Старая синьора» хочет арендовать игрока на два года с обязательством выкупить его контракт в 2020 году. В текущем сезоне 25-летний нападающий провел 29 матчей за «Челси» в премьер-лиге и забил 11 мячей при шести голевых передачах. Он уже выступал за итальянскую команду с 2014 по 2016 год.