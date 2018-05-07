Восемь команд примут участие в футбольном турнире среди любителей в Пушкинском районе

Восемь любительских команд примут участие в чемпионате Пушкинского муниципального района года по футболу сезона 2018 года, сообщается на странице Футбольного союза Пушкинского района (ФСПМР) в соцсети «ВКонтакте».

«ФСПМР представляет положение и календарь чемпионата Пушкинского муниципального района по футболу в формате 8х8! В турнире примут участие восемь команд», — говорится в сообщении.

По данным Пушкинского информагентства, в чемпионате примут участие команды «Новая Деревня» (Пушкино), «Глобал» (Ивантеевка), «Софрино» (Софрино), «Малахит» (Пушкино), «Легион-2» (Ивантеевка), «Сталь» (Пушкино), «Правда» (Правдинский) и «Спортинг» (Пушкино).

Старт турнира назначен на 16 мая. Чемпионат пройдет в два круга по системе «каждый с каждым», с недельным перерывом между ними. Матчи пройдут на футбольном поле парк-отеля «Софрино» до 13 сентября. Игры будут проходить по средам и четвергам.

Руководитель проектов Футбольного союза Пушкинского района Артем Гура отметил, что чемпионат в таком формате пройдет в районе впервые.

Кроме команд, занявших призовые места, будут определены победители в номинациях «Лучший вратарь», «Лучший бомбардир», «Лучший игрок», «Лучший тренер» и «Лучший руководитель».

По сведениям агентства, победитель чемпионата получит право на участие в кубке чемпионов Подмосковья, как представитель Пушкинского муниципального района.