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Автономное тестирование машин-беспилотников возможно разрешат на общественных дорогах РФ
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Автономное тестирование машин-беспилотников возможно разрешат на общественных дорогах РФ 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Как мы знаем, 29.03.2018 года правительство РФ утвердило т.н. дорожную карту развития AutoNet.
Данной команде поручено до 2035 года выйти на мировой уровень по автономности автотранспорта.
Один из участников обсуждаемой группы "Яндекс" высказал сомнения по поводу реализации поставленной задачи, в связи с отсутствием элементарной возможности проводить дорожные тесты автономного оборудования на дорогах общего назначения без пилота внутри машины.
Представитель «Яндекса» также отметил, что руководству страны нужно в срочном порядке разработать механизмы допуска автономных машин на такие тесты.
В противном случае, российские технологии будут не в силах конкурировать с другими участниками рынка автономных технологий.
Уже в 55 городах мира разработчики тестируют свои беспилотники на дорогах. И только у нас никак не решатся регламентировать такие испытания.
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