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Гюндоган — о Зинченко: подскажите место, где чинят трофеи, — для друга спрашиваю
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Гюндоган — о Зинченко: подскажите место, где чинят трофеи, — для друга спрашиваю 

Чемпионат.com 1 час назад
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган в своём «твиттере» пошутил над партнёром по команде Александром Зинченко, уронившим кубок английской Премьер-лиги во время церемонии награждения.
«Кто-нибудь знает место, где чинят трофеи? Спрашиваю для друга», — написал Гюндоган.
«Манчестер Сити» обеспечил себе чемпионский титул за несколько туров до конца нынешнего розыгрыша Премьер-лиги. В настоящий момент отрыв «горожан» от второго места, на котором расположился «Манчестер Юнайтед», составляет 17 очков.
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