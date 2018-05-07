«Амкар» поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с «Уралом»

Футбольный клуб «Амкар» поблагодарил своих болельщиков за поддержку в матче 29-го тура чемпионата России с «Уралом» (0:2).

«Лучшие моменты дерби — это не только голы в ворота хозяев поля и пенальти, в блестящем стиле отраженный Артуром Нигматуллиным. Но еще и горячая поддержка гостевого сектора, чей голос звучал громче шума местных трибун.

Это придавало дополнительные силы нашим футболистам, и вместе со своими болельщиками они сумели вырвать победу в тяжелейшем выездном поединке.

Выезд в Екатеринбург стал для поклонников «Амкара» вторым по массовости за всю историю выступлений нашей команды в РФПЛ. Только в гостевом секторе красно-черных поддерживали более пятисот болельщиков.

Мы очень надеемся на вашу горячую поддержку и в заключительном матче чемпионата России 13 мая на «Звезде». «Амкару» вновь нужна только победа», — говорится на официальном сайте пермской команды.