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«Амкар» поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с «Уралом»
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«Амкар» поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с «Уралом» 

Советский спорт 1 час назад
Футбольный клуб «Амкар» поблагодарил своих болельщиков за поддержку в матче 29-го тура чемпионата России с «Уралом» (0:2).
«Лучшие моменты дерби — это не только голы в ворота хозяев поля и пенальти, в блестящем стиле отраженный Артуром Нигматуллиным. Но еще и горячая поддержка гостевого сектора, чей голос звучал громче шума местных трибун.
Это придавало дополнительные силы нашим футболистам, и вместе со своими болельщиками они сумели вырвать победу в тяжелейшем выездном поединке.
Выезд в Екатеринбург стал для поклонников «Амкара» вторым по массовости за всю историю выступлений нашей команды в РФПЛ. Только в гостевом секторе красно-черных поддерживали более пятисот болельщиков.
Мы очень надеемся на вашу горячую поддержку и в заключительном матче чемпионата России 13 мая на «Звезде». «Амкару» вновь нужна только победа», — говорится на официальном сайте пермской команды.
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