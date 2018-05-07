Две нижегородские организации стали победителями всероссийского конкурса по социальной эффективности 

Две нижегородские организации заняли призовые места во всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности». Ими стали ФГУП «Российский Федеральный Ядерный Центр — всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» и Арзамасское линейное производственное управление магистральных газопроводов — филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Церемония награждения состоялась в зале наград Дома Правительства Российской Федерации в рамках проведения заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
ФГУП «Российский Федеральный Ядерный Центр — всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» заняло первое место в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы» и второе место в номинации «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности».
Арзамасское линейное производственное управление магистральных газопроводов — филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» получило первое место в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы».