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Две нижегородские организации стали победителями всероссийского конкурса по социальной эффективности
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Две нижегородские организации стали победителями всероссийского конкурса по социальной эффективности 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Две нижегородские организации заняли призовые места во всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности». Ими стали ФГУП «Российский Федеральный Ядерный Центр — всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» и Арзамасское линейное производственное управление магистральных газопроводов — филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Церемония награждения состоялась в зале наград Дома Правительства Российской Федерации в рамках проведения заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
ФГУП «Российский Федеральный Ядерный Центр — всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» заняло первое место в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы» и второе место в номинации «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности».
Арзамасское линейное производственное управление магистральных газопроводов — филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» получило первое место в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы».
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