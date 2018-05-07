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Чехия — Швейцария. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 8 мая
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Чехия — Швейцария. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 8 мая 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Чехия
В прошлом матче сборная Чехии проиграла Швеции (2:3). Таким образом, подопечные Йозефа Яндача после двух поединков чемпионата мира имеют в своем активе лишь два очка за победу над Словакией в овертайме в первой игре. А если брать во внимание Евротур, Чехия не может выиграть в основное время пять поединков кряду.
Все прогнозы на хоккей
Если в первой игре со Словакией ворота Чехии защищал Павел Францоуз, то против Швеции играл уже представитель «Калгари» Дэвид Риттич, и произвел хорошее впечатление, отразив 25 из 27 бросков в игре с одним из главных фаворитов турнира. Также стоит отметить гол+пас Томаша Гыкы, представляющего фарм-клуб «Вегаса» в АХЛ. Однако в игре со Швецией из-за травмы, полученной в первом поединке, не играл молодой форвард Мартин Нечас. В лазарете также пребывают нападающий Роберт Ганзл и защитник Якуб Крейчик.
Чехия забросила две шайбы, реализовав два большинства, и в целом выглядела очень неплохо на фоне сильного соперника — атаковала, защищалась, старалась активно прессинговать. Но команда все равно потерпела поражение, и если чехи хотят проходить в плей-офф, и уж тем более хотя бы с третьего места в группе, им нужно побеждать Швейцарию.
Швейцария
Швейцария стартовала на чемпионате мира двумя вполне ожидаемыми победами над Австрией (3:2) и Словакией (2:0). Но при этом подопечные Патрика Фишера потеряли одно очко в игре с аутсайдерами австрийцами.
Одним из героев матча со Словакией стал вратарь Рето Берра, который отразил все 25 бросков в створ и оформил шатаут. Также стоит отметить гол+пас защитника системы «Нью-Джерси» Мирко Мюллера и нападающего «Берна» Тристана Шерви. Причем Мюллер забросил в меньшинстве в начале второго периода, что и стало ключевым эпизодом встречи.
Несмотря на две победы, игру Швейцарии сложно назвать целостной. Это цепкая и сыгранная сборная, достаточно подвижная. Патрик Фишер в последние годы пытается привить команде атакующий стиль, но получается это с переменным успехом.
Прогноз
Конечно, Чехия стартовала не очень удачно, но учитывая нестабильность Швейцарии и проблемы этой сборной в обороне, чехи все равно остаются фаворитом поединка. Рекомендуем ставку на победу Чехии в основное время с коэффициентом 1,81.
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