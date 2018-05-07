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Виллаш-Боаш может возглавить дортмундскую «Боруссию»
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Виллаш-Боаш может возглавить дортмундскую «Боруссию» 

Свободная пресса 1 час назад
Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш может продолжить свою карьеру в Германии. В услугах португальского специалиста заинтересована «Боруссия» Дортмунд, сообщает Goal.com.
Виллаш-Боаш может сменить на посту рулевого «шмелей» Петера Штегера, который покинет клуб будущим летом.
По информации источника, руководство «Боруссии» уже вступило в переговоры с португальцем и получило от него предварительное согласие на переезд в немецкую Бундеслигу.
Напомним, последним местом работы Виллаш-Боаша был китайский клуб «Шанхай СИПГ», который он покинул в конце 2017 года. На данный момент специалист находится без работы.
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