В Вешняках разыграют «победный» мяч

Вешняковские футболисты отпразднуют День Победы на поле. На мини-футбольный турнир, который состоится во вторник, 8 мая, соберутся команды, в которых играют молодые люди в возрасте от 14-ти лет и старше.

Начальник отдела по физической культуре и спорту ГБУ «

Центр Вешняки» Владислав Денисов отметил, что спорт в нашей стране всегда был тесно связан с патриотическими символами. Отечественные спортсмены выступают под российским флагом, на форме у них имеется изображение герба, а все завоеванные медали поступают в копилку Родины. «Центр Вешняки» старается ко всем ключевым праздникам организовывать турниры по наиболее популярным в нашем районе видам спорта. В этот раз решили задействовать воспитанников футбольных секций, приедут на соревнования и приглашённые команды.

В турнире по мини-футболу могут принять участие все желающие. Он начнётся в 17:00 и будет проходить на футбольном поле зоны отдыха «Пруды „Радуга“, которое находится по адресу: ул. Вешняковская, вл. 16.

Во время мероприятия вы сможете записаться в бесплатные футбольные секции.