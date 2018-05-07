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Футболист «Ювентуса» Хедира намекнул на переход в английский клуб
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Футболист «Ювентуса» Хедира намекнул на переход в английский клуб 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Футболист «Ювентуса» и сборной Германии Сами Хедира намекнул на свой возможный уход из стана «старой синьоры». Немец дал понять, что приоритетным продолжением карьеры для него является клуб английской премьер-лиги.
"Я уже становился чемпионом таких стран, как Испания, Италия и Германия, но любому спортсмену нужны новые вызовы, — приводит слова Хедиры Спорт24.Ru со ссылкой на Bild. — Меня всегда привлекала премьер-лига и из сильнейших лиг мне не хватает именно титула чемпиона Англии. Меня все устраивает в Турине, но мой контракт с «Ювентусом» истекает через год. Поэтому пока сложно сказать, что ждет меня в будущем".
Напомним, что Хедира выступал за такие команды, как «Штуттарт», мадридский "Реал", а с 2015 выступает за «Ювентус».
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