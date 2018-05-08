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На Синявинских высотах перезахоронили останки солдат ВОВ
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На Синявинских высотах перезахоронили останки солдат ВОВ 

Ivyborg.ru 53 минуты назад
Фото: Подмосковье Сегодня
7 мая на мемориале «Синявинские высоты» в Кировском районе Ленинградской области прошел торжественно-траурный церемониал захоронения бойцов и командиров Красной Армии, поднятых в ходе проведения поисковых работ.
В митинге приняли участие руководители Кировского муниципального района Ленинградской области Юнус Султанович Ибрагимов и Андрей Петрович Витько, поисковые отряды, ветераны ВОВ и гости Кировского района.
Из года в год, в рамках проведения «Вахты памяти» поисковики из разных регионов России участвуют в поисковой кампании, находят останки героев, устанавливая их имена. Так, благодаря стараниям неравнодушных людей найдены останки 632 бойцов, из которых по личным вещам и именным медальонам удалось установить 18 имен:
Назаров Г. В.
Колосенко А  Белевич …
Пудиков Василий Андреевич
Сушенцов Григорий Иванович
Березин Анатолий Семёнович
Диктерёв …
Горбунов Н. С.
Четверня А. Ф  Полешь Николай
Гринь Дмитрий Иванович
Малыганов Василий Кузьмич
Хафизов Вакказ Хафизович
Ильин Иван Иванович
Семенов…
Калинин Николай Иванович
Добочин Григорий Николаевич
Макаров Н. Ф.
Почтив минутой молчания погибших, участники торжественно-траурного церемониала возложили цветы к памятнику Советскому солдату. Все найденные вещи солдат вручили их родственникам представители поисковых отрядов.
По сложившейся традиции прошла панихида по воинам, убиенным в годы Великой Отечественной войны, которую провел протоиерей Димитрий Ничипорук, после чего останки героев со всеми почестями предали земле.
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