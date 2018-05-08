На Синявинских высотах перезахоронили останки солдат ВОВ

7 мая на мемориале «Синявинские высоты» в Кировском районе Ленинградской области прошел торжественно-траурный церемониал захоронения бойцов и командиров Красной Армии, поднятых в ходе проведения поисковых работ.

В митинге приняли участие руководители Кировского муниципального района Ленинградской области Юнус Султанович Ибрагимов и Андрей Петрович Витько, поисковые отряды, ветераны ВОВ и гости Кировского района.

Из года в год, в рамках проведения «Вахты памяти» поисковики из разных регионов России участвуют в поисковой кампании, находят останки героев, устанавливая их имена. Так, благодаря стараниям неравнодушных людей найдены останки 632 бойцов, из которых по личным вещам и именным медальонам удалось установить 18 имен:

Назаров Г. В.

Колосенко А Белевич …

Пудиков Василий Андреевич

Сушенцов Григорий Иванович

Березин Анатолий Семёнович

Диктерёв …

Горбунов Н. С.

Четверня А. Ф Полешь Николай

Гринь Дмитрий Иванович

Малыганов Василий Кузьмич

Хафизов Вакказ Хафизович

Ильин Иван Иванович

Семенов…

Добочин Григорий Николаевич

Макаров Н. Ф.

Почтив минутой молчания погибших, участники торжественно-траурного церемониала возложили цветы к памятнику Советскому солдату. Все найденные вещи солдат вручили их родственникам представители поисковых отрядов.

По сложившейся традиции прошла панихида по воинам, убиенным в годы Великой Отечественной войны, которую провел протоиерей Димитрий Ничипорук, после чего останки героев со всеми почестями предали земле.