Проект «Память» найдет пропавших без вести в годы ВОВ

Совместный проект «Память» Интернет-газеты Neva.Today и АНО «Центр поддержки некоммерческих организаций „Опора“ поможет петербуржцам получить максимальную информацию о своих близких, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

Основная задача проекта „Память“ — работа по установлению судеб солдат Великой Отечественной войны, которые считаются пропавшими без вести. В каждой семье, в каждом доме хранится память о солдатах и офицерах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, но, увы, далеко не каждый знает, где погиб и похоронен его дед или прадед. Тот, кто, не жалея жизни, боролся за освобождение нашей Родины.

»С каждым годом события Великой Отечественной войны отдаляются все дальше и дальше, становясь для молодого поколения просто историческими фактами. Но время не должно стирать из нашей памяти имена героев и их подвиги, — говорит Андрей Добрый, руководитель Интернет-издательства PDG и портала Neva.Today. — Именно поэтому в канун Дня Победы мы вместе с АНО «Опора» дали старт проекту «Память» по поиску пропавших без вести в годы ВОВ. Проект максимально простой и бесплатный — достаточно оставить заявку на сайте Neva.Today через специальную форму. Дальнейшие поиски, сопоставления и построение боевого пути солдата ложатся уже на наши плечи".

Сегодня те, кого можно назвать детьми и наследниками победы, активно ищут информацию о своих близких, бесследно исчезнувших на полях сражений. Чем больше мы говорим об истории нашей страны, о войне, унёсшей миллионы жизни, о подвигах наших родных, приблизивших Великую Победу ценою собственной жизни, тем вероятнее, что наши потомки не забудут солдат, погибших ради того, чтобы мы жили. Проект «Память» создан для того, чтобы помочь восстановить историю. Подать заявки на поиск пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, можно с 8 мая по 22 июня. Далее, в течение года, будут выдаваться документы на тех, чей боевой путь и место захоронения будет возможно восстановить и найти.

"Вот уже несколько лет Алевтина Нарваткина помогает жителям России найти информацию о пропавших без вести в годы войны и о местах их захоронения. Сложные судьбы, трагическое и героическое прошлое — все это наша память. Истории, которые должны знать наши дети. Когда появилась возможность запустить проект «Память» в Петербурге, мы в Ассоциации «Опора» не задумываясь согласились. Считаем, что иначе и быть не могло — подобный проект важен не только для города, он важен для каждого, ведь это память поколений, — отмечает Святослав Данилов, руководитель АНО «Центр поддержки некоммерческих организаций „Опора“.

Сегодня о местах захоронения воинов, погибших на полях сражений, благодаря работе проекта узнали более 1500 семей. На протяжение нескольких лет, руководитель проекта Алевтина Нарваткина, помогает жителям России найти эту информацию. В разное время участие в поисках принимали власти Чеченской республики, руководство Башкоркостана, руководство Свердловской области и представители Европейских государств.

»Работа с архивными документами по поиску данных о погибших, без вести пропавших, вернувшихся с поля боя героях, награжденных орденами и медалями — это труд, тяжелый и кропотливый. Судьба каждого солдата, проходит перед глазами, ты видишь где он воевал, когда был ранен, в каком бою, что сообщали родным, видишь записи военных лет, замечаешь те ошибки, которые порой меняли судьбы семей, ошибки, которые стали трагическими, — рассказывает Алевтина Нарваткина, руководитель проекта «Память». — Когда в очередной раз выдаешь документы, в которых от начала до конца восстановлена судьба героя, видишь слезы человека, который наконец понял, вот она, та долгожданная весточка! Нет, отец не где-то забыт, он не неизвестный солдат, а вот его могилка, память о нем живет. Пусть даже не дочь или сын, в силу возраста, есть внуки и правнуки, которые смогут приехать и сказать — Спасибо дед, за Победу, за счастье жить в мирной стране. Вот то, ради чего создан и работает проект «Память».

Получить информацию о без вести пропавшем в годы ВОВ:

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