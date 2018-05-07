«Драгон» откажется от использования BR1 до разъяснения аварии Фиттипальди

Гоночная команда «Драгон Рейсинг» не будет использовать прототип BR Engineering BR1 в гонках LMP1 до того момента, пока не будет получена информация об обстоятельствах аварии бразильца Пьетро Фиттипальди на трассе в Спа.

«Пока мы не узнаем, что произошло в Спа, мы не выведем машину на гоночную трассу — нам нужно знать, что стало причиной аварии и привело к таким последствиям. Я не могу позволить, чтобы в моей команде травмировались пилоты и следующим за руль прототипа сяду лично я. Прототип куплен у крупной компании и я хочу понять, что с ним», — сказал глава «Драгон» Элтон Джулиан Sportscar365.

По неподтверждённым данным причиной аварии стал сбой в электрике, который привёл к отказу усилителя руля и вылету машины с трассы.