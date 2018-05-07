Сборные проекта «Футбол для дружбы» впервые будут судить юные рефери

В 2018 году к детской социальной программе «Футбол для дружбы» кроме участвовавших ранее юных послов (футболиста, тренера и журналиста) присоединятся юные рефери. Такое решение было принято из-за большого количества молодых участников принять участие в проекте. В этом году в качестве юных рефери выступят четырнадцатилетний Богдан Баталин из РФ и шестнадцатилетний Джерардо Пеньялвер Билбао из Кубы.

При этом Богдан Баталин пообещал судить все команды честно.

«Я пошёл заниматься в школу арбитров, чтобы научиться судить. В будущем хочу стать профессиональным арбитром. Участие в программе «Футбол для дружбы» даст мне ещё больше опыта. Желаю всем ребятам удачи и хорошей игры без нарушений. Я могу быть строгим и даже удалить игрока, но судить обещаю справедливо», — пояснил юный рефери.

В свою очередь, Джерардо Пеньялвер Билбао признался, что с нетерпением ждёт «начала программы, чтобы показать свои навыки и умения».

Юным рефери придётся судить матчи всех 32 международных сборных дружбы, каждая из которых будет состоять из детей разных национальностей, пола и физических возможностей. Делать они это будут вместе со взрослыми наставниками.