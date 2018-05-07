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Сборные проекта «Футбол для дружбы» впервые будут судить юные рефери
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Сборные проекта «Футбол для дружбы» впервые будут судить юные рефери 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В 2018 году к детской социальной программе «Футбол для дружбы» кроме участвовавших ранее юных послов (футболиста, тренера и журналиста) присоединятся юные рефери. Такое решение было принято из-за большого количества молодых участников принять участие в проекте. В этом году в качестве юных рефери выступят четырнадцатилетний Богдан Баталин из РФ и шестнадцатилетний Джерардо Пеньялвер Билбао из Кубы.
При этом Богдан Баталин пообещал судить все команды честно.
«Я пошёл заниматься в школу арбитров, чтобы научиться судить. В будущем хочу стать профессиональным арбитром. Участие в программе «Футбол для дружбы» даст мне ещё больше опыта. Желаю всем ребятам удачи и хорошей игры без нарушений. Я могу быть строгим и даже удалить игрока, но судить обещаю справедливо», — пояснил юный рефери.
В свою очередь, Джерардо Пеньялвер Билбао признался, что с нетерпением ждёт «начала программы, чтобы показать свои навыки и умения».
Юным рефери придётся судить матчи всех 32 международных сборных дружбы, каждая из которых будет состоять из детей разных национальностей, пола и физических возможностей. Делать они это будут вместе со взрослыми наставниками.
Напомним, в 2018 году в проекте ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» примет участие 211 стран и регионов мира.
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