В городах проведения ЧМ-2018 запустят специальные автобусы и трамваи для болельщиков

МОСКВА, 7 мая. / ТАСС /. Гостей чемпионата мира по футболу доставят на стадионы бесплатным транспортом, о его маршрутах и расписании движения будут информировать специальные буклеты на русском и иностранных языках. Возить фанатов будут новые экологичные автобусы-шаттлы со специальной символикой, а в некоторых городах для этих целей задействуют трамваи. Логистика прорабатывалась в том числе с учетом мнения болельщиков, посетивших тестовые матчи на стадионах, построенных к чемпионату.

Автобусов хватит на всех

Власти городов, в которых в скором времени пройдет мировой футбольный турнир, обещают, что шаттлы для доставки болельщиков будут курсировать с минимальным интервалом. В Калининграде, например, он будет составлять три-пять минут, в Сочи в часы пиковой загрузки — и того меньше.

Как сообщил ТАСС замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вячеслав Бауэр, шаттл от железнодорожного вокзала Сочи до Олимпийского парка, на территории которого расположен стадион «Фишт», в дни матчей будет ходить за три часа до и спустя три часа после игры. «Интервал движения 10 минут, в пиковые часы он будет ходить каждые две минуты», — сказал Бауэр. Всего, по его словам, в Сочи к чемпионату организовано восемь автобусных маршрутов, в том числе три шаттла.

В большинстве городов ЧМ специально закупили дополнительный транспорт, чтобы обеспечить необходимую пропускную способность пассажирских маршрутов. «Нам дополнительно нужно было обеспечить провозную способность 600 пассажиров в час, соответственно, это порядка 30 автобусов», — рассказал начальник управления транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Алексей Сидоров

При подготовке общественного транспорта Казани к ЧМ-2018, по словам местных властей, делалась ставка на его экологичность. «У нас за последние годы обновлено 140 автобусов, которые оборудованы двигателями экологического класса Евро-5, 32 трамвая было обновлено, 85 троллейбусов, в текущем году планируется приобрести еще 210 автобусов и три трамвайных вагона. На всем пассажирском транспорте у нас обеспечено информирование на трех языков — татарском, русском и английском», — сказал заместитель председателя комитета по транспорту исполкома Казани Марат Хисамутдинов . По его словам, после окончания матчей чемпионата зрителей развезут порядка 400 автобусов, 20 трехсекционных трамваев и 10 троллейбусов.

В Ростове-на-Дону в дни матчей на маршруты выйдут не менее 150 шаттлов, которые гарантированно доставят всех желающих на стадион и обратно, сообщил министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов . «Автобусов-шаттлов хватит на всех. Режим их работы будет построены таким образом, чтобы мы смогли вывезти последнего болельщика с территории стадиона», — пообещал министр.

От обычного транспорта шаттлы ЧМ-2018 будут отличаться нанесенной на них символикой чемпионата с указанием номера маршрута, конечных остановочных пунктов и пути следования, рассказали ТАСС в правительстве Нижегородской области. Во всех городах проведения ЧМ в дни матчей проезд в шаттлах будет бесплатным — болельщикам достаточно предъявить билет на игру. Бесплатным проездом также смогут воспользоваться волонтеры.

Шаттлы-трамваи и пешие маршруты

В Екатеринбурге для работы в режиме шаттлов будут задействованы трамваи. «Будет курсировать 60 шаттлов на 12 маршрутах. Кроме того, будет задействовано 6 трамваев-шаттлов», — рассказали ТАСС в администрации города. Активно использовать трамваи для перевозки болельщиков намерены также в Санкт-Петербурге и Самаре.

Как рассказали ТАСС в правительстве Самарской области, при выборе маршрутов общественного транспорта учитывались в том числе пожелания болельщиков. Информация о маршрутах шаттлов постоянно размещается в местных СМИ и на сайте футбольного клуба «Крылья Советов». После первого тестового матча, прошедшего 28 апреля, на «горячую линию» поступило около сотни различных обращений от болельщиков, в том числе предложения по улучшению транспортной доступности стадиона. В числе этих предложений — перенос некоторых остановок и организация парковки для личного автотранспорта поближе к стадиону.

Саранск называют самым компактным городом, принимающим ЧМ — добраться до стадиона из центра можно за 15-20 минут. Поэтому на тестовых матчах шаттлы здесь решили не использовать, а для зрителей организовали пешеходные зоны с трех сторон стадиона «Мордовия Арена». Однако во время чемпионата шаттлы в столице Мордовии все же запустят — как рассказали ТАСС в дирекции по подготовке к ЧМ-2018, они будут перевозить болельщиков от двух перехватывающих парковок до стадиона и площадки Фестиваля болельщиков FIFA. Также для болельщиков создадут две буферные зоны у железнодорожного вокзала и аэропорта — планируется, что они разгрузят залы ожидания.

Ставку на пешеходные зоны делают и в других городах. В Калининграде пройти к стадиону можно будет по пешеходному маршруту от моста «Деревянного» мимо острова им. Иммануила Канта, где расположен Кафедральный собор. В Санкт-Петербурге открыт пешеходный Яхтенный мост близ стадиона, который примет матчи чемпионата. В середине мая в тестовом режиме начнут перевозку пассажиров две станции метро «Новокрестовская» и «Беговая», которые также возводятся в непосредственной близости с ареной.

В Ростове от любой остановки шаттлов до входа на стадион болельщикам придется пройти около километра. Однако, по мнению местных властей, такие пешеходные маршруты лишь добавят праздничного настроения болельщикам. «Чемпионат мира — это всегда праздник. Те же мексиканцы приедут сюда в сомбреро, с национальными инструментами, они превратят свое шествие на стадион в шоу. Мексиканцы, бразильцы — им нужны эти пешеходные маршруты», — считает директор муниципального бюджетного учреждения «Центр интеллектуальных транспортных систем» Василий Зырянов.

Машину лучше оставить дома

Во всех городах, принимающих матчи ЧМ, власти настоятельно просят местных жителей не пользоваться личным транспортом во время матчей. Проезд к стадионам и на прилегающую к ним территорию в дни игр будет закрыт, машину в любом случае придется оставить на перехватывающей парковке. В Казани, по словам зампредседателя городского комитета по транспорту Марата Хисамутдинова, планируется организовать восемь таких парковок более чем на 11 тыс. машиномест. Парковки на 4 тыс. мест предусмотрены в Ростове, Санкт-Петербурге, Калининграде, Сочи.

Опытных болельщиков невозможность добраться на матч на личных авто не пугает. «Во время проведения в Сочи Кубка конфедераций я сделал эксперимент — ездил на своей машине, и был разочарован. Это и долго, и неудобно. Общественный транспорт во время соревнований такого уровня идеален, так что нет смысла гонять свой автомобиль и тратить лишний бензин», — рассказал ТАСС сочинец Евгений Торопов, болельщик с 30-летним стажем.

Возможность проверить транспортную доступность футбольных арен болельщики могут во время тестовых матчей. Первые впечатления, в основном, положительные. Так, президент Союза болельщиков ФК «Урал» Владимир Перетягин считает, что добираться на стадион в Екатеринбурге будет комфортно вне зависимости от места проживания. «Лично я предпочел ехать на городском транспорте», — сказал он корреспонденту ТАСС.

Болельщик казанского «Рубина» Рушад Гусманов, который приезжал на первый тестовый матч на «Екатеринбург-Арене» между «Уралом» и «Рубином», отметил существенные автомобильные пробки на дороге к стадиону. «Я думаю, не помешало бы очистить основные проспекты от автомобилей и поставить указатели, где располагается стадион», — сказал собеседник агентства. Также, по его мнению, во время первого тестового матча возле стадиона не хватало кафе и сувенирных лавок. «У нас продают тюбетейки, здесь, наверное, тоже есть что-то такое местное, что было бы интересно для иностранцев, об этом нужно подумать», — подчеркнул Гусманов.

Ростовский футбольный фанат Алексей Шумилин рассказал ТАСС, что добирался на матч на своем автомобиле, который оставил на перехватывающей парковке. Мы парковались на «Меге» (около торгового центра рядом со стадионом — прим. ТАСС), с нами был двухлетний ребенок, даже ему понравилось, хотя он был в первый раз на стадионе… Те, кто ездил на шаттлах, говорят, что удобно ", — сказал болельщик.

Помощь иностранным гостям

Иностранным гостям чемпионата сориентироваться в российских городах помогут специальные буклеты, которые планируется раздавать в информационных центрах. При этом информация в буклетах будет представлена на нескольких иностранных языках. Например, в Ростове-на-Дону ждут около 20 тыс. болельщиков из Мексики, не говорящих по-английски, сообщил Зырянов из ростовского «Центр интеллектуальных транспортных систем».

"Посол Мексики довел до нас информацию, что большинство прибывающих к нам мексиканцев, а их ожидается около 20 тысяч человек, не будут знать английского языка. Мы должны довести [до болельщиков] информацию не только транспортную, но и правовую, где есть медицинские пункты, куда обратиться", — рассказал Зырянов. По его словам, буклеты будут распространяться в аэропорту, в гостиницах и в волонтерских центрах.

В Сочи с 15 мая начнет работу транспортный колл-центр чемпионата. «Его операторы говорят на пяти языках (русский, английский, французский, немецкий, испанский) и могут ответить на все вопросы о работе общественного транспорта на курорте во время ЧМ, в том числе — и о работе шаттлов», — сказал ТАСС представитель городской администрации. «Сочи уже имеет большой опыт организации транспортного обслуживания международных спортивных соревнований. Сегодня мы учли все нюансы, чтобы сделать поездки болельщиков чемпионата мира по футболу максимально быстрыми и комфортными», — добавил собеседник агентства.

Санкт-Петербургский аэропорт Пулково на время ЧМ открывает второй терминал, который прекратил работу в 2014 году. Он будет принимать организованные группы болельщиков, работать с которыми будут сотрудники таможни, прошедшие специальную подготовку и владеющие иностранными языками. Для обслуживания иностранных граждан предусмотрены специальные шаттлы от второго терминала Пулково до центра города.