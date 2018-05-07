Бувайсар Сайтиев: Байцаев — «бросковый» борец, за весь чемпионат ни одного балла не «отдал» соперникам

Восемь из десяти российских борцов-вольников в течение двух дней сражались в решающих схватках за золотые медали на чемпионате Европы в Каспийске. Шестеро из них стали победителями, двое — серебряными призёрами.

Характеристику нашим участникам финалов в беседе с корреспондентом «Стадиона» Александром Барминым дал трёхкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев:

— Вначале — о субботних схватках. Заур Угуев (до 57 кг) проиграл опытному сопернику по финалу — Эдишерашвили из команды Азербайджана — чисто тактически. Вёл в поединке со счётом 3:1 и был озабочен лишь тем, как бы отстоять это преимущество. Однако, за три секунды до окончания встречи «улетел» на четыре балла. Итог — 3:5.

Явно не хватило «функционалки» Ильясу Бекбулатову (до 65 кг) в схватке с призёром Олимпиады, трёхкратным чемпионом мира, азербайджанцем Алиевым. Россиянин вёл в поединке со счётом 7:1, но в итоге проиграл — 7:8. Ильяс «гоняет» вес, а держать его и приходить на взвешивание согласно новым правилам два дня подряд — проблема для «сгонщиков».

Магомед Курбаналиев (до 70 кг) победу «вытащил» на характере. Тяжело ему пришлось в споре с земляком Гаджиевым, выступающим за сборную Польши. Оба они родом из Дагестана и хорошо друг друга знают. Приёмы провести не удалось ни одному, ни другому. Борец из российской команды был немного активнее, что и подтвердил своим решением арбитр.

Ахмед Гаджимагомедов (до 79 кг) по пути к финалу несколько схваток тоже выиграл на характере. В финале победа над немецким борцом Обстом была уверенной — 6:3. Он мой земляк — из Хасавюрта, где хорошо ставят технику борьбы. Ахмед, например, хорошо владеет «проходами» в ноги соперника.

Ни одного балла не «отдал» соперникам за весь чемпионат Владислав Байцаев (до 97 кг). Одного из них он победил на туше, красиво проведя приём «мельница». Владислав довольно много провёл на чемпионате четырёх-бальных приёмов, а две схватки завершил досрочно. Байцаев — «бросковый» борец. В заключительном поединке он очень убедительно доказал своё превосходство над спортсменом из Беларуссии Гуштыном — 7:0.

В заключительный день чемпионата все три наших финалиста свои встречи выиграли и стали чемпионами. Очень уверенно повёл все свои схватки Гаджимурад Рашидов (до 61 кг), в том числе финальную с Ломтадзе из Грузии, которую он выиграл со счётом 4:1. У Рашидова очень крепкая, непробиваемая защита.

Дебютант чемпионатов Европы Артур Найфонов (до 61 кг) в финале боролся со своим земляком Гостиевым, представлявшим команду Азербайджана. Оба родом из Северной Осетии, знают друг друга с детства. В поединке за «золото» оба ушли в глухую защиту и завершили его вничью — 1:1. Найфонов свой балл заработал позднее соперника, поэтому и был объявлен победителем. Вообще, он борец техничный и физически крепкий. Похоже, скоро перейдёт в более тяжёлую весовую категорию.

Олимпийский чемпион (до 86 кг) Абдул-Рашид Садулаев из Дагестана, получивший за рубежом прозвище «русский танк», в Каспийске стал первым в категории до 92 килограммов. В финале он с минимальным преимуществом со счётом 2:1 выиграл у победителя лондонской Олимпиады (до 84 кг) Шарифова, представлявшего ныне Азербайджан. Оба родом из одного района Дагестана и прекрасно знают друг друга. Преимущество Садулаева в счёте всего в один балл не отразило его превосходство.в этой схватке. Абдул-Рашид был более активен и имел территориальное преимущество на ковре.