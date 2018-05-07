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Зону отдыха организуют летом в усадьбе «Люблино»
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Зону отдыха организуют летом в усадьбе «Люблино» 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Зона массового отдыха откроется в этом летнем сезоне в усадьбе «Люблино».
Всего в этом году на территории московских парков, подведомственных столичному Департаменту культуры, будет функционировать 25 зон массового отдыха и зон отдыха у воды без купания. Кроме того, горожан ждут насыщенные культурно-развлекательные программы.
Программы в рамках проекта «Московское долголетие» также будут проводиться в городских парках, в том числе подведомственных ГПБУ «Мосприрода». Так, на территории природного комплекса «Кузьминки-Люблино» уже стартовали занятия по скандинавской ходьбе для старшего поколения. В ближайшее время начнутся также занятия в секциях по шахматам и шашкам и декоративно-прикладному творчеству.
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