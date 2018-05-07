Ещё
СМИ: Исследование ставит под сомнение положительный допинг-тест Фрума
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: Исследование ставит под сомнение положительный допинг-тест Фрума 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Британский велогонщик Кристофер Фрум продолжает доказывать, что он не нарушал антидопинговые правила. На данный момент он находится под подозрением WADA.
Как сообщает The Times, команда Фрума представила результаты независимого исследования, котороре свидетельствует о том, что результаты теста могли быть ошибочными. Исследование провел центр в голландском Лейдене, который изучает применение лекарств.
Согласно результатам исследования, при нынешних максимально допустимых нормах применения препаратов, 15,4% положительных допинг-проб могут оказаться ложными. Исследователи называют такую ситуацию «абсолютно неприемлемой». Именно эти выводы, отчасти, и являются причиной того, почему разбирательство по делу Фрума продолжается.
В пробе спортсмена, взятой во время победной для него «Вуэльты»-2017 обнаружена повышенная концентрация сальбутамола. В Team Sky пояснили, что у него был острый приступ астмы и он использовал увеличенную дозировку сальбутамола перед допинг-тестом, однако она также не превышала допустимую норму.
Спорт-Экспресс: последние новости
Финал Лиги чемпионов обслужит серб Мажич, Лиги Европы – голландец Кейперс Драчев, Майгуров и Алексашин подали заявки на должность президента СБР "Ливерпуль" - фаворит в борьбе за 19-летнего украинского вратаря
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кабаева дала откровенное интервью93
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера87
На что Медведева променяет Россию23
Трагедия Фергюсона. Врачи оценили шансы на спасение9
«Изменщицу» Медведеву гонят из России329
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Кабаева дала откровенное интервью
Летние виды спорта
00:43
На что Медведева променяет Россию
Фигурное катание
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:25
Трагедия Фергюсона. Врачи оценили шансы на спасение
Футбол
04:12
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой
Фигурное катание
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
00:14
«Изменщицу» Медведеву гонят из России
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение