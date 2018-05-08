Самарские «патриоты» продают билеты на Парад Победы

Уже выявлено 7 спекулянтов, пытающихся продать бесплатные билеты на Парад Победы в Самаре. Один пригласительный оценивается в 1-2 тыс. руб. Предложения о продаже бесплатных билетов начали появляться на популярном сайте объявлений. Суммы, запрашиваемые за контрамарку, достигли 2000 рублей. На этот факт немедленно отреагировали местные власти. По словам представителей мобильной приемной губернатора, все билеты на Парад Победы бесплатные и распределяются через общественные и ветеранские организации, государственные и муниципальные структуры.

Алексей, очень жаль, что имеют место подобные случаи. Бесспорно ситуация вопиющая своей беспринципностью. Вопрос уже взят в работу, специалисты разбираются. Надеемся удасться отследить цепочку посредников и найти конечного получателя.

— Мобильная приемная Губернатора Самарской области (@SamMobilePriem)